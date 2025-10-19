Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Sonneberg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr ereignete sich zwischen Sonneberg und Hüttengrund (Landkreis Sonneberg) ein Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen.

Ein silberfarbener Pkw fuhr in Richtung Hüttengrund und kam derart in den Gegenverkehr, dass ein entgegenkommender Pkw BMW ausweichen musste. In der weiteren Folge verlor der 22jährige BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde in den Straßengraben geschleudert. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Gibt es Zeugen des Unfalls oder kann jemand Hinweise zu dem silbernen Pkw bzw. dessen Fahrer geben.

Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Aktenzeichen: VUS/0271406/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell