Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall am Kreisverkehr

Saalfeld (ots)

Freitagnachmittag wurde die Polzei von der Rettungsleitstelle von einem Unfall in einem Kreisverkehr in Saalfeld, Mittlerer Watzenbach, informiert. Eine ältere Dame fuhr mit ihrem Polo aus Richtung ATU kommend in den Kreisverkehr Höhe eines Autohauses ein. Hierbei übersah sie einen sich im Kreisverkehr befindlichen Golf und es kam zur Kollision. Der Polo kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und stößt frontal mit einem auf der Ausstellungsfläche abgeparkten Pkw zusammen. Dieser Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter über einen Abhang geschoben, wo er zum Stehen kommt und einen weiteren Pkw beschädigt. Der Polo kommt auf dem Hang zum Stehen. Die Polofahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell