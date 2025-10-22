Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dreiste Spendensammler unterwegs- allgemeine Hinweise

Sonneberg (ots)

In Sonneberg waren gestern Mittag dreiste Spendensammler unterwegs. Ein 65-Jähriger wurde gegen 13 Uhr vorm Marktkauf von einem Mann angesprochen, der angeblich Spenden fürs DRK sammelte. Als der 65-Jährige in gütiger Absicht 20 Euro spenden wollte griff der Unbekannte in das geöffnete Portemonnaie, stahl rund 100 Euro und rannte davon. Der Dieb wird als etwa 40 Jahre alt, ausländisches Erscheinungsbild mit blauer Bekleidung sowie mitgeführtem Klemmbrett beschrieben. Mitunter kommt es vor, dass etwaige Spendensammler sich als Betrüger oder Diebe herausstellen. Achten Sie daher genau darauf, gegenüber wem Sie Geld zur Verfügung stellen bzw. wie offensichtlich sie gegenüber den Unbekannten mit ihrem mitgeführten Geld umgehen. Insbesondere angebliche Spendensammler, die Sie persönlich zu Hause aufsuchen, haben nicht immer gute Absichten. Häufig verschaffen die Betrüger/ Diebe sich dann unter einem Vorwand Zutritt zu Ihrer Wohnung und nehmen unbemerkt Schmuck und Bargeld an sich, bevor sie flüchten.

