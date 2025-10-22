PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dreiste Spendensammler unterwegs- allgemeine Hinweise

Sonneberg (ots)

In Sonneberg waren gestern Mittag dreiste Spendensammler unterwegs. Ein 65-Jähriger wurde gegen 13 Uhr vorm Marktkauf von einem Mann angesprochen, der angeblich Spenden fürs DRK sammelte. Als der 65-Jährige in gütiger Absicht 20 Euro spenden wollte griff der Unbekannte in das geöffnete Portemonnaie, stahl rund 100 Euro und rannte davon. Der Dieb wird als etwa 40 Jahre alt, ausländisches Erscheinungsbild mit blauer Bekleidung sowie mitgeführtem Klemmbrett beschrieben. Mitunter kommt es vor, dass etwaige Spendensammler sich als Betrüger oder Diebe herausstellen. Achten Sie daher genau darauf, gegenüber wem Sie Geld zur Verfügung stellen bzw. wie offensichtlich sie gegenüber den Unbekannten mit ihrem mitgeführten Geld umgehen. Insbesondere angebliche Spendensammler, die Sie persönlich zu Hause aufsuchen, haben nicht immer gute Absichten. Häufig verschaffen die Betrüger/ Diebe sich dann unter einem Vorwand Zutritt zu Ihrer Wohnung und nehmen unbemerkt Schmuck und Bargeld an sich, bevor sie flüchten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 15:47

    LPI-SLF: Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Sonneberg (ots) - Am Samstagabend erhielt die Polizei Sonneberg Hinweise von Zeugen, dass ein Mann offenbar alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs sei. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndung konnte der 39-jährige Fahrer in Sonneberg kontrolliert werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, nachdem ihm diese vor wenigen Wochen entzogen ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:03

    LPI-SLF: Trickbetrug - Schockanrufe

    Trickbetrug - Schockanrufe 20.10.2025, 11:35LK Saalfeld-Rudolstadt, LK Saale-Orla, LK Sonneberg (ots) - Am zurückliegenden Wochenende (17.10.2025-19.10.2025) kam es im Bereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld erneut zu zahlreichen Betrugsversuchen durch sogenannte Schockanrufe. Insbesondere im Raum Saalfeld und Rudolstadt erhielten überwiegend ältere Menschen mehrfach sehr emotional geführte Anrufe. Dabei gaben ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:54

    LPI-SLF: Widerstand gegen Polizisten bei Verkehrskontrolle

    Remtendorf (ots) - Am Samstag, den 18.10.2025 gegen 23.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte, in der Pößnecker Straße in Remptendorf, eine 43-jährige Autofahrerin. Im Auto saß zudem ein 52-jähriger Beifahrer. Bei der Kontrollen kam den Beamten der Verdacht auf, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Einen entsprechenden Test vor Ort lehnte die 43-jährige ab. Dennoch gab es körperliche und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren