Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Jagdshof/ Hüttensteinach (ots)

Ein 43-Jähriger befuhr am Montagmittag mit seinem E-Bike einen Waldweg zwischen Jagdshof und Hüttensteinach. Er fuhr dabei über einen am Boden liegenden Ast und kam zu Fall, wodurch er sich schwer verletzte. Nach Bergung durch den Rettungsdienst wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, glücklicherweise liegen nach jetzigem Stand keine lebensbedrohlichen Verletzungen vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell