Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Diebstahl aus Fahrzeug
Die Polizei sucht Zeugen
Pößneck (ots)
Am 16.10.25 zwischen 15.35 und 15:40 Uhr wurde in Pößneck in der Breiten Straße, nahe der Postfiliale, aus einem gelben Transporter (Lieferfahrzeug) ein auf dem Beifahrersitz liegendes gelbes DHL Päckchen entwendet. Das Fahrzeug war zur Tatzeit unverschlossen. Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell die Tat beobachtet haben und Hinweise zum bisher unbekannten Täter machen können oder denen ein gelbes Päckchen aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer: 0269931 entgegen. (Tel.: 03663 4310)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell