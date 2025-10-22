Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher nach Zeugenhinweis ermittelt

Saalfeld (ots)

Bucha/Hohenwarte Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom 06.10.2025: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit verletzten Kradfahrer, konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Nach einer Fahndungsausstrahlung eines Beitrages im MDR am 19.10.2025 zu diesem Sachverhalt, gingen diesbezüglich mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein. Aufgrund des Kennzeichens, kamen die Hinweise zum Großteil aus Baden-Württemberg. Unter diesen Meldungen war auch ein entscheidender Hinweis auf den Unfallverursacher. Es soll sich hierbei um einen Mann handeln, welcher mit einem Firmenauto an der unübersichtlichen und gefährlichen Stelle überholte,einen Unfall verursachte und sich dann vom Unfallort entfernte. Die betroffene Firma zeigte sich über das Verhalten zutiefst schockiert und hat ein erhebliches Interesse daran, den Vorfall umfassend aufzuklären. Sie sicherte der Polizei ihre uneingeschränkte Unterstützung zu und betonte, dass ein derartiges Verhalten in keiner Weise toleriert wird. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung,welche dazu beitrugen den Unfallverursacher zu ermitteln.

