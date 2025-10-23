PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Kradfahrern

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am gestrigen Tag kam es im Bereich der Polizeiinspektion Saale-Orla zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen.

Gegen 15.45 Uhr befuhr der 41-jährige eines Kraftrades die Landstraße zwischen Neustadt an der Orla und Trockenborn. In einer Kurve kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 18.20 Uhr befuhr der 38-jährige Fahrer eines Kraftrades in Schleiz die Plauensche Straße. In einer Kurve kam er zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es bei beiden Unfällen zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 09:07

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Sundremda (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 17.15 Uhr, befuhr der 48-jährige Fahrer eines PKW mit Anhänger die B 90 aus Richtung Rudolstadt kommend. Aus bisher unbekannten Gründen geriet der Anhänger ins Schlingern und schaukelte sich auf. Der 48-Jährige geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden 70-jährigen Fahrer eines PKW. In der Folge riss der Anhänger von der Kupplung ab und ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:27

    LPI-SLF: Unfallverursacher nach Zeugenhinweis ermittelt

    Saalfeld (ots) - Bucha/Hohenwarte Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom 06.10.2025: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit verletzten Kradfahrer, konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Nach einer Fahndungsausstrahlung eines Beitrages im MDR am 19.10.2025 zu diesem Sachverhalt, gingen diesbezüglich mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein. Aufgrund des Kennzeichens, kamen die Hinweise zum Großteil aus ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:24

    LPI-SLF: Diebstahl aus Fahrzeug / Die Polizei sucht Zeugen

    Pößneck (ots) - Am 16.10.25 zwischen 15.35 und 15:40 Uhr wurde in Pößneck in der Breiten Straße, nahe der Postfiliale, aus einem gelben Transporter (Lieferfahrzeug) ein auf dem Beifahrersitz liegendes gelbes DHL Päckchen entwendet. Das Fahrzeug war zur Tatzeit unverschlossen. Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell die Tat beobachtet haben und Hinweise zum bisher unbekannten Täter machen können oder denen ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren