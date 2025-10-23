LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

Saale-Orla-Kreis (ots) - Am gestrigen Tag kam es im Bereich der Polizeiinspektion Saale-Orla zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen. Gegen 15.45 Uhr befuhr der 41-jährige eines Kraftrades die Landstraße zwischen Neustadt an der Orla und Trockenborn. In einer Kurve kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 18.20 Uhr befuhr der 38-jährige ...

