Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten
Saale-Orla-Kreis (ots)
Am Mittwoch führten Beamten der PI Saale-Orla an mehreren Orten im Landkreis Verkehrskontrollen durch. Dabei stellten sie zwei Verkehrsteilnehmer fest, die ihr Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führten. Gegen 21.10 Uhr wurde in Krölpa der 41-jährige Fahrer eines PKW kontrolliert. Bei ihm ergab der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Bei dem 21-jährigen Fahrer eines PKW, welcher gegen 23.50 Uhr in Bad Lobenstein kontrolliert wurde, ergab der gerichtsverwertbare Test einen Wert von 0,9 Promille.
