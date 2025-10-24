Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht und Hinweise, sich davor zu schützen

Moßbach (Saale-Orla-Kreis)sowie Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla ud Sonneberg allgemein (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Einbruch in Moßbach, sodass nun Zeugen gesucht werden. Unbekannte gelangten zwischen 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr mutmaßlich über eine unverschlossene Haus- oder Nebeneingangstür in das Haus in der Ortsstraße und durchsuchten zwei baulich verbundene Gebäudeteile - somit waren zunächst keine Einbruchspuren ersichtlich. Anschließend wurde Schmuck in bislang nicht bezifferbarer Höhe entwendet.

Bereits vor rund zwei Wochen kam es in Moßbach ebenfalls zu einem Einbruch, sodass die Anwohner hiermit sensibilisiert werden. Polizeilicherseits ergeht außerdem der allgemeine Hinweis, Häuser und Wohnungen gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Gerade in den ländlichen Regionen neigt man offensichtlich dazu, Haustürschlüssel an den Türen zu belassen bzw. Haus- und Nebeneingangstüren tagsüber - auch bei Abwesenheit - unverschlossen zu lassen. Diebe bzw. Einbrecher nutzen insbesondere die nun herannahende dunkle Jahreszeit. Achten Sie somit neben verdächtigen Personen und Fahrzeuge in den Ortschaften auch auf eine Sicherung Ihrer Häuser, Wohnungen und Schuppen. Hinweise zu verdächtigen Personen im Zusammenhang mit den Einbrüchen nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

