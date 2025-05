Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebstahl rückwärts

Ulm (ots)

Am Freitag kam ein 52-Jähriger zum Polizeirevier am Münsterplatz. Er zeigte sich selber wegen Diebstahl an. In nüchternem Zustand musste er heute feststellen, dass er unberechtigt in einem ihm unbekannten Geschäft zwei Stofftaschen und einen Kugelschreiber mitgehen ließ. Das war wohl zu einer Zeit, in der er unter dem Einfluss von Drogen stand. Das Diebesgut konnte einem Geschäft in der Fußgängerzone zugeordnet werden. Dies wird eine Strafanzeige der doch sehr seltenen Art, die vermutlich bei der Staatsanwaltschaft auch entsprechend bewertet werden wird.

+++++++++++++++++++ 848409

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell