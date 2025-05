Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Holzstapel geriet in Brand

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 12.30 Uhr, rief ein Passant bei der Polizei an und teilte einen Brand mit. Auf dem Grundstück zwischen Stuttgarter Straße und Postweg war ein Holzstapel und Altreifen in Brand geraten. Deshalb rückte die Feuerwehr Süßen mit aus. Eine Brandursache konnte bisher nicht ermittelt werden. Nach Angabe des Pächters des Grundstücks fand dort am Vortag ein Geburtstagsfest statt. Es gibt keinen Hinweis, dass sich jemand an den Stapeln zu schaffen gemacht hätte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR.

