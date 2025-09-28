Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall - BAB3 - 7 verletzte Personen

Ratingen (ots)

Ratingen - BAB 3 Fahrtrichtung Oberhausen - 28.09.2025 - 06:54 h

Am frühen Vormittag gegen 07:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn A3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Die gemeldete Unfallstelle erstreckte sich über hundert Meter. Insgesamt waren zwei Fahrzeuge und 7 Personen beteiligt. Aufgrund der großen Anzahl von betroffenen Personen wurde das Alarmierungsstichwort angepasst und zusätzliche Rettungsmittel zur Einsatzstelle beordert wurden. Die erst alarmierten Kräfte des Rettungsdienstes wurden in der Anfangsphase von Kräften der Feuerwehr bei der Behandlung und Betreuung unterstützt. Letztendlich mussten 5 Patienten, teils schwer verletzt, in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Alle übrigen konnten nach kurzer Behandlung, bzw. Untersuchung durch den Rettungsdienst ihre Fahrt fortsetzen. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr umfassend abgesichert und ausgelaufene Betriebsstoffe wurden aufgenommen. Die Polizei wurde bis zur Unfallaufnahme unterstützt. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt die Polizei. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr der Löschzüge Breitscheid und Mitte, sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, Rettungsmittel aus umliegenden Städten und der leitende Notarzt des Kreises Mettmann.

