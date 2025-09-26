FW Ratingen: Ausgelöster Heimrauchmelder mit deutlich wahrnehmbaren Brandgeruch

Feuerwehr Ratingen

Noch während die Feuerwehr Ratingen mit den Nachbereitungen des voran gegangenen Einsatzes beschäftigt war, erfolgte um 14:24 Uhr bereits die nächste Alarmierung. Grund hierfür war ein ausgelöster Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus. Ein Nachbar hatte den Alarmton wahrgenommen, alarmierte die Feuerwehr und nahm telefonischen Kontakt zum Eigentümer der Wohnung auf. Dieser traf quasi zeitgleich mit der Feuerwehr am Objekt ein und öffnete der Feuerwehr die Wohnungstüre. Beim betreten der Wohnung stellten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung fest. Auf dem eingeschalteten Herd befand sich ein Topf mit angebranntem Essen. Die Feuerwehr brachte den Topf ins Freie und belüftete die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Im Anschluss an die Maßnahmen der Feuerwehr, wurde die Wohnung dem Wohnungsinhaber übergeben. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Ratingen Mitte der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen/Heiligenhaus und die Polizei.

