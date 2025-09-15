Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen empfängt Delegation aus der Partnerstadt Le Quesnoy

Am letzten Wochenende vom 12. bis 13. September durfte die Feuerwehr Ratingen eine Delegation der Feuerwehr aus ihrer französischen Partnerstadt Le Quesnoy begrüßen. Der Besuch stand ganz im Zeichen des fachlichen Austauschs, der gelebten Städtepartnerschaft und der kameradschaftlichen Freundschaft zwischen beiden Wehren. Nach der Ankunft der Gäste am Freitagmittag und einer herzlichen Begrüßung durch den Leiter der Feuerwehr Ratingen, Oberbrandrat Markus Feier, führte ein gemeinsamer Stadtrundgang mit Besuch des "Dicken Turms" in der Innenstadt in das Programm ein. Dank der Unterstützung der Ratinger Jonges und insbesondere von Edgar Dullni konnten die französischen Gäste einen besonderen Einblick in die Ratinger Geschichte gewinnen. Am Nachmittag stand die Feuerwehrarbeit im Mittelpunkt: In einer umfassenden Führung durch die Hauptfeuer- und Rettungswache wurden Einsatztechnik und Abläufe vorgestellt. Anschließend nutzten beide Wehren die internen Übungsräume, um gemeinsam reale Einsatzszenarien wie Türöffnungen, Personensuche und Brandbekämpfung zu trainieren. Besonders spannend waren die Übungen an der speziellen Übungstür, bei der unterschiedliche Vorgehensweisen erprobt und diskutiert wurden. Trotz regionaler Unterschiede zeigte sich: In vielen wesentlichen Punkten sind die Einsatztaktiken sehr ähnlich. Der erste Tag klang in der Floriansstube der Hauptwache mit einem gemeinsamen Abendessen aus. Bei regionalen Spezialitäten standen Kameradschaft, Gespräche und das Vertiefen der Freundschaft im Mittelpunkt. Der Samstag begann mit einem Besuch in Ratingen-Hösel, dem Ursprung der Städtepartnerschaft mit Le Quesnoy. Am dortigen Gedenkstein wurde an die jahrzehntelange Verbindung erinnert, bevor es weiter zum Gerätehaus Hösel und nach Breitscheid ging. Ein Höhepunkt des Besuchs war die anschließende Station beim THW Ratingen. Dort erhielten die Gäste nicht nur Einblicke in die enge Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Technischem Hilfswerk, sondern konnten auch verschiedene Spezialgeräte wie die Sauerstofflanze oder den Plasmaschneider kennenlernen und praktisch erproben. Die engagierten Helferinnen und Helfer des THW stellten ihr Fachwissen eindrucksvoll unter Beweis und sorgten für eine herzliche Bewirtung. Zum Abschluss führte der Weg nach Homberg, wo die dortige Löschgruppe ihr traditionelles Feuerwehrschießen veranstaltete. Besonders das Gästekönigsschießen sorgte für Begeisterung - am Ende durfte sich sogar der französische Kamerad Daniel Reumont über den Titel des Gästekönigs freuen. Am Samstagabend traten die Gäste die Heimreise an - reich an Eindrücken, gestärkt durch neue Erfahrungen und mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck. Ein besonderer Dank gilt der Dolmetscherin Marie Lise Bridelance, die den Austausch mit großem Engagement unterstützte und so das persönliche Miteinander erleichterte. Ebenso danken wir allen Beteiligten, Helferinnen und Helfern, die diesen Besuch möglich gemacht haben. Die Feuerwehr Ratingen blickt auf zwei intensive und bereichernde Tage zurück. Klar ist: Dieser Austausch wird fortgesetzt - getreu dem Motto der Städtepartnerschaft, dass gegenseitiger Respekt, Freundschaft und Zusammenarbeit Brücken über Grenzen hinweg schlagen.

