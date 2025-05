Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebstahl Eberthalle

Ludwigshafen (ots)

Am 22.05.2025, im Zeitraum 18:45 Uhr bis 21:30 Uhr, wurde das Fahrrad des Geschädigten der Marke Biria im Wert von ca. 250 Euro auf dem Parkplatz der Eberthalle in der Erzbergerstraße in 67063 Ludwigshafen am Rhein OT Friesenheim durch unbekannten Täter entwendet. Hierbei wurde das Fahrradschloss beschädigt, welches vor Ort zurückgelassen wurde.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

