Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Küchenbrand in Ratingen Mitte

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

Ratingen, Schwarzbachstr., 13:48 Uhr, 26.09.2025

Am frühen Nachmittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einer stark verrauchten Küche in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte öffnete die Wohnungsinhaberin selbst die Türe. In Ihrem Backofen solle es brennen. Sie wollte einen Blechkuchen backen, doch schon nach kurzer Backzeit, drang jedoch dichter Rauch aus dem Backofen. Neben dem Blechkuchen wurden dort versehentlich noch Papiertüten bevorratet. Diese entzündeten sich natürlich sofort und sorgten für die Rauchentwicklung. Die Wohnungsinhaberin hat den Backofen sofort wieder abgeschaltet, die Küchentüre geschlossen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte haben dann unter Atemschutz das zusätzliche Backblech mit den "gelagerten" Papiertüten in den Garten getragen und dort mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht. Im Anschluss wurde die Wohnung mit einem Hochdrucklüfter belüftet und nach Abschluss aller Maßnahmen durch die Feuerwehr der Wohnungseigentümerin wieder übergeben. Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und der Löschzug Ratingen Mitte der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen/Heiligenhaus.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell