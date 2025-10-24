Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitskotrolle vor einem Kindergarten
Katzhütte (ots)
Am Donnerstag, dem 23.10.2025 in der Zeit von 15.30 - 19.00, führten Polizeibeamte in der Schwarzburger Straße in Katzhütte (vor einem Kindergarten) in Richtung Sitzendorf, Geschwindigkeitsmessungen durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 30km/h. Bei der Messung stellten die Beamten über 40 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die höchstgemessene Geschwindigkeit war 64 km/h. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.
