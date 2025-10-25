Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerwiegender Verkehrsunfall mit drei getöteten Personen

Moderwitz (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 25.10.2025, ereignete sich gegen 06:20 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1077, kurz nach dem Abzweig Steinbrücken. Der 70-jährige Fahrer eines PKW Ford befuhr die Landesstraße 1077 aus Richtung Abzweig Steinbrücken kommend in Fahrtrichtung Moderwitz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der PKW zunächst im linken Frontbereich mit dem Wasser-Durchlauf einer Feldzufahrt. Daraufhin wurde der PKW ausgehoben und kollidierte mit dem linken Frontbereich mit einem Baum, mit einem geschätzten Durchmesser von einem Meter. Der PKW drehte sich folglich gegen den Uhrzeigersinn und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 61 und 67 Jahren verstarben noch an der Unfallstelle.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn bis ca. 12 Uhr vollgesperrt und ein Gutachter herangezogen.

