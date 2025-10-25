LPI-SLF: 17-jährige Vermisste aus Bad Lobenstein wohlbehalten aufgefunden

Saalfeld (ots) - Am Donnerstag, dem 23.10.2025, gegen 09.00, meldete ein Vater aus Saalfeld der Polizei, dass der Motoroller seines Sohnes offenbar von einem oder mehreren unbekannten Tätern benutzt und beschädigt wurde. Der Roller war ursprünglich in der Stauffenbergstraße in Saalfeld abgestellt worden, befand sich am Donnerstagmorgen jedoch nicht mehr an seinem Platz. Sattdessen wurde er auf einer naheligenden Wiese ...

mehr