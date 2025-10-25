PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 17-jährige Vermisste aus Bad Lobenstein wohlbehalten aufgefunden

Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Die 17-jährige B. I. aus Bad Lobenstein wurde wohlbehalten bei Verwandten in Nordrhein-Westfalen aufgefunden.

Es wird üm Löschung der Öffentlichkeitsfahndung über alle Medien gebeten!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

