Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: 17-jährige Vermisste aus Bad Lobenstein wohlbehalten aufgefunden
Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) (ots)
Die 17-jährige B. I. aus Bad Lobenstein wurde wohlbehalten bei Verwandten in Nordrhein-Westfalen aufgefunden.
Es wird üm Löschung der Öffentlichkeitsfahndung über alle Medien gebeten!
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell