Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schlägerei in Wörrstadt

Wörrstadt (ots)

Am Mittwoch, 01.10.2025, kam es in der Zeit von 13:05 bis 13:30 Uhr in Wörrstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Schüler. Ein 14-Jähriger wurde auf dem Weg vom Schulzentrum bis zum Parkplatz des REWE aus einer Gruppe von drei 14-Jährigen und einem 12-Jährigen mehrfach geschlagen und immer wieder beleidigt. Auf dem Parkplatz bildete sich eine Traube an von Zuschauen um die Beteiligten. Eine couragierte Zeugin wurde auf die Situation aufmerksam und trennte Angreifer und Opfer. Das Opfer wurde nach bisheriger Kenntnis nur leicht verletzt. Die Personalien der genannten Personen sind der Polizei bekannt. Die Polizeiwache Wörrstadt bittet weitere Augenzeugen der Auseinandersetzung sich unter 06732/9110 zu melden.

