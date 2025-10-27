Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln
Leutenberg (ots)
Am Sonntag, dem 26.10.2025, gegen 21.00, kontrollierten Polizeibeamte in der Saalfelder Straße in Leutenberg einen Pkw. Bei der Kontrolle, wurde ein "Drogentest" bei dem Fahrer durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Ein Ordnungswidrikeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
