Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Leutenberg (ots)

Am Sonntag, dem 26.10.2025, gegen 21.00, kontrollierten Polizeibeamte in der Saalfelder Straße in Leutenberg einen Pkw. Bei der Kontrolle, wurde ein "Drogentest" bei dem Fahrer durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Ein Ordnungswidrikeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

