Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Kirchen-Hausen

Lkr. Tuttlingen) - Mülleimerbrand an Grundschule - Polizei bittet um Hinweise (24.10.2025)

Geisingen, Kirchen-Hausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags ist es in der Aitrachtalstraße zu einem Brand an einer Grundschule gekommen.

Gegen 04:30 Uhr brannten am Gebäude der Grundschule in Kirchen-Hausen mehrere Mülleimer, die durch die Feuerwehr umgehend gelöscht werden konnten.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro an den Mülleimern, der Außenfassade der Schule sowie an zwei Fenstern.

Die Polizei bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 beim Kriminalkommissariat Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell