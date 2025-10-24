Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes ins Gesicht (23.10.2025)

Radolfzell (ots)

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen einen noch unbekannten Mann aufgenommen, der am Mittwochmittag einen Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Böhringer Straße angegriffen hat. Gegen 14.40 Uhr stellte eine Mitarbeiterin des Rewe einen Mann im Verkaufsraum fest, gegen den ein Hausverbot bestand und informierte einen Kollegen. Der 34-Jährige sprach den Unbekannten daraufhin an und begleitete ihn nach draußen. Vor dem Markt weigerte sich der Unbekannte, das Gelände zu verlassen, weshalb der Mitarbeiter sein Handy aus der Tasche zog um die Polizei zu verständigen. Daraufhin schlug ihm der Mann unvermittelt mit der Hand ins Gesicht und flüchtete anschließend in Richtung Höristraße. Durch den Schlag erlitt der 34-Jährige Verletzungen, zudem ging seine Brille dabei zu Bruch.

Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell