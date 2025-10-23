Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, L 171

Schwarzwald Baar Kreis) Eingeschlafen und Unfall verursacht (22.10.2025)

Hüfingen - L 171 (ots)

Auf der Landesstraße 171 zwischen der Wutachmühle und Mundelfingen ist am Mittwoch ein BMW-Fahrer eingeschlafen und hat so einen Unfall verursacht. Gegen 8 Uhr kam er in Richtung Mundelfingen in einer Kurve nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Mit einem Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro musste der Wagen des 28-Jährigen abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell