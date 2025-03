Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand auf Balkon in Mehrfamilienhaus in Bonn-Auerberg verläuft glimpflich

Bonn (ots)

Am 16.03.2025 wurden Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn um 19:36 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Brüsseler Straße in Bonn Auerberg alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte ein ausgedehnter Brand auf einem Balkon im 5. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses erkundet werden. Die Bewohner des Hauses hatten sich bereits gegenseitig vor dem Brand gewarnt und dieses größtenteils verlassen.

Umgehend nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehrwache 1 wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um mit dieser die Brandbekämpfung auf dem Balkon vorzunehmen. Parallel wurden durch weitere Kräfte der Treppenraum sowie die betroffene Wohnung von innen kontrolliert. Auch der Bewohner der betroffenen Wohnung konnte diese selbstständig verlassen. Er wurde durch den Rettungsdienst untersucht, blieb aber unverletzt.

Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurde die betroffene Wohnung gelüftet sowie die angrenzenden Wohnungen auf Brand- und Rauchausbreitung kontrolliert. Da sich der Brand ausschließlich auf den Balkon beschränkte, konnten alle Bewohner des Hauses nach und nach zurück in ihre Wohnungen. Hausmeister und Hausverwalter unterstützten die Maßnahmen der Feuerwehr während des gesamten Einsatzes tatkräftig.

Der Einsatz war für die letzten Kräfte gegen 21 Uhr beendet. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 28 Einsatzkräften der Feuerwachen 1 und 2, der Freiwilligen Feuerwehr Rheindorf, dem Einsatzführungsdienst und dem Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

