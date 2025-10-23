POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Friedhofstraße (22.10.2025)
Donaueschingen (ots)
Auf der Friedhofstraße ist es am Mittwoch, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Während eines Parkmanövers stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen am Fahrbahnrand stehenden roten Skoda. Den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro meldete er nicht, sondern verschwand von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (0771 / 837830) entgegen.
