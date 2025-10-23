KN-Wollmatingen (ots) - In der Nacht auf Donnerstag ist ein unbekannter Täter in einen Imbiss im Buhlenweg eingebrochen. Gegen 02.30 Uhr verschaffte er sich über eine Hintertür des Dönerladens gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Dort durchwühlte er den Kassenbereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die in der vergangenen ...

