PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Friedhofstraße (22.10.2025)

Donaueschingen (ots)

Auf der Friedhofstraße ist es am Mittwoch, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Während eines Parkmanövers stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen am Fahrbahnrand stehenden roten Skoda. Den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro meldete er nicht, sondern verschwand von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (0771 / 837830) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 13:40

    POL-KN: (KN-Wollmatingen) Einbruch in Imbiss im Buhlenweg (23.10.2025)

    KN-Wollmatingen (ots) - In der Nacht auf Donnerstag ist ein unbekannter Täter in einen Imbiss im Buhlenweg eingebrochen. Gegen 02.30 Uhr verschaffte er sich über eine Hintertür des Dönerladens gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Dort durchwühlte er den Kassenbereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die in der vergangenen ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 12:15

    POL-KN: (Rottweil) - Sachbeschädigung an BMW - Polizei bittet um Hinweise (22.10.2025)

    Rottweil (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte an einem blauen BMW 1er in der Tuttlinger Straße erheblichen Sachschaden angerichtet. Zwischen 18:00 Uhr am Dienstagabend und 12:00 Uhr am Mittwochmittag beschädigten die Täter vermutlich beim Vorbeigehen den Lack des Wagens mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Schaden beläuft sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren