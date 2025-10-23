Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Sachbeschädigung an BMW - Polizei bittet um Hinweise (22.10.2025)

Rottweil (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte an einem blauen BMW 1er in der Tuttlinger Straße erheblichen Sachschaden angerichtet.

Zwischen 18:00 Uhr am Dienstagabend und 12:00 Uhr am Mittwochmittag beschädigten die Täter vermutlich beim Vorbeigehen den Lack des Wagens mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tuttlinger Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell