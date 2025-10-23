Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Vollsperrung der K5945 (22.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Kreisstraße 5945 zwischen Tuttlingen und Neuhausen ob Eck zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autofahrerinnen schwere Verletzungen erlitten haben.

Gegen 15:15 Uhr befuhr eine 60-Jährige mit einem Opel Meriva die K5945 in Fahrtrichtung Tuttlingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Golf einer 48-jährigen Fahrerin kam. Die Opel-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die VW-Fahrerin wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr Tuttlingen sowie die Straßenmeisterei waren vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und die Fahrzeugbergung zu unterstützen. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe, die sich über etwa 100 Meter auf der Fahrbahn verteilten, musste die Straße zusätzlich gereinigt werden.

Aufgrund der Aufräumarbeiten war die K5945 bis etwa 19:45 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

