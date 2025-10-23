Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) - Blindes Huhn "entführt" und versuchter Einbruch in Pfarrhaus (22.10.2025)

Tuttlingen-Möhringen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es im Tuttlinger Ortsteil Möhringen zu einem eher ungewöhnlichen Vorfall gekommen.

Unbekannte, vermutlich ausgehungerte, Täter begaben sich in der Schwarzwaldstraße zu einem Hühnerstall und "entführten" ausgerechnet das hilflose Huhn "Lucia". Lucia ist ein (tatsächlich) blindes Huhn, das bislang ein friedliches Leben inmitten ihrer Artgenossen führte. Im angrenzenden Schopf fanden die Beamten Spuren von Tierblut und Federn, was darauf hindeutet, dass "Lucia" sich nicht kampflos ergab. Es ist leider anzunehmen, dass der nächtliche Übergriff für das Huhn fatal endete.

Zusätzlich zu diesem Vorfall versuchten vermutlich dieselben Täter in ein nahegelegenes Pfarrhaus der Kirchengemeinde einzubrechen. An der massiven Holztür befanden sich entsprechende Hebelspuren, ein Eindringen in das Gebäude kann jedoch ausgeschlossen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den unerschrockenen Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 in Verbindung zu setzen.

