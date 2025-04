Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mönchzell/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall beim Überholen verursacht

Mönchzell (ots)

Am Montag gegen 17:45 Uhr kollidierten auf der K4178 zwei Autos miteinander, wobei ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro entstand. Ein 36-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Lobenfeld unterwegs, als er einen vorausfahrenden Traktor überholen wollte. Er scherte nach links in den Gegenverkehr aus und übersah hierbei einen nachfolgenden, bereits im Überholvorgang befindlichen BMW. Die beiden Autos kollidierten miteinander, wonach der VW nach rechts abgewiesen wurde. Er kam schließlich in einem angrenzenden Acker zu Stehen. Dem 63-jährigen BMW-Fahrer gelang es, die Kontrolle über dessen Fahrzeug zu bewahren. Er konnte das Auto am Fahrbahnrand zum Stillstand bringen. Verletzt wurde durch die Kollision glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden, sodass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

