Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Sicherheitsgurtpflicht missachtet - Kinder ohne Sicherung im Auto transportiert (22.10.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Mittwochvormittag hat eine Verkehrskontrolle einen Vorfall aufgedeckt, bei dem ein BMW-Fahrer Sicherheitsvorschriften grob missachtet hat.

Der 31-Jährige, der auf dem Obertorplatz in Richtung Wettestraße unterwegs war, beförderte zwei minderjährige Kinder ohne jegliche Sicherung im Auto.

Der 7-jährige Sohn des Fahrers, mit einer Körpergröße von unter 150 cm, saß ohne erforderlichen Kindersitz auf dem hinteren rechten Sitz. Die Beamten konnten zuvor beobachten, wie der Junge sich während der Fahrt aufrichtete und den Fußraum betrat, was darauf hindeutet, dass der Sicherheitsgurt nicht angelegt war. Auch der 8-jährige Sohn des Beifahrers, ebenfalls mit einer Körpergröße von unter 150 cm, saß hinten in der Mitte und hielt lediglich den Sicherheitsgurt in der Hand, anstatt ihn korrekt anzulegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Befördern von Kindern ohne geeignete Sicherung eine ernsthafte Gefahr für deren Leben und Gesundheit darstellt. Laut § 21 StVO müssen Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr oder einer Körpergröße von 150 cm in einem Auto durch einen Kindersitz oder eine entsprechende Sitzerhöhung gesichert werden. Das Missachten dieser Vorschrift kann nicht nur zu Bußgeldern führen, sondern auch zu schweren Verletzungen bei einem Unfall.

Das Verhalten des Fahrers stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die entsprechend geahndet wird. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, auf die Sicherheit der Mitfahrer, besonders von Kindern, zu achten und sich an die geltenden Gesetze zu halten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell