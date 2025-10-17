PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Gleicher Warenautomat erneut aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter in der Forststraße in Bad Essen einen SB-Warenautomaten aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Unbekannten gewaltsam die Scheibe des Automaten und entwendeten mehrere Vapes und Pods im Gesamtwert von rund 600 Euro. Der entstandene Sachschaden am Automaten wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Bereits im Mai dieses Jahres war derselbe Automat Ziel eines ähnlichen Aufbruchs. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Forststraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bohmte unter der Telefonnummer 05471/9710 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

