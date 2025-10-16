Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide - Männer täuschen professionelle Dachdeckerarbeiten vor: Polizei leitet Strafverfahren ein

Osnabrück (ots)

Vier Männer stellten sich am Dienstagmittag im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide bei einem älteren Ehepaar als Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma vor. Sie erklärten den Hauseigentümern, bei Nachbarn bereits Arbeiten ausgeführt und dabei auch Mängel am Dach ihres Hauses festgestellt zu haben. Unter diesem Vorwand überredeten sie die Hausbesitzer, sofortige Reparaturarbeiten durchführen zu lassen. Die Eheleute stimmten einer Vorauszahlung für die angeblich notwendigen Arbeiten zu und übergaben den Männern einen vierstelligen Bargeldbetrag, der ordnungsgemäß quittiert wurde. Im Verlauf der Arbeiten wurden weitere vermeintliche Mängel mitgeteilt. Daraufhin einigte man sich auf zusätzliche Arbeiten. Um einen seriösen Eindruck zu erwecken, ließen die Männer Werkzeuge und Materialien im Haus zurück. Nach Abschluss der Arbeiten stellten die Bewohner am Abend jedoch fest, dass diese unsachgemäß ausgeführt worden waren. In der Folge drang Wasser ins Gebäude ein, wodurch Sachschaden entstand. Die Hauseigentümer verständigten daraufhin die Polizei. Am Folgetag konnten die vier Männer in einem Handwerkerauto angetroffen und kontrolliert werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Leistungsbetrugs eingeleitet.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor unseriösen Handwerksangeboten:

Hinweis: Lassen Sie sich stets einen schriftlichen Kostenvoranschlag und einen Nachweis über die Identität der Firma vorlegen. Prüfen Sie Angebote sorgfältig und zahlen Sie nicht im Voraus. Bei laufenden Arbeiten empfiehlt es sich, die Ausführung regelmäßig zu kontrollieren oder fachlich begleiten zu lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell