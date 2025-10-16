Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Dreijährigen aus verschlossenem Auto befreit - Polizist kam aufgelöster Mutter zur Hilfe

Osnabrück (ots)

Am Montagvormittag zeigte ein Kontaktbereichsbeamter der Polizei Melle, dass Streifendienst nicht nur aus Anzeigen und Kontrollen besteht, sondern manchmal einfach aus einem guten Gespür für Menschen.

Thorsten, vielen in Melle als "Robert" bekannt, war gegen 14.10 Uhr auf der Altenmeller Straße unterwegs, als er eine Frau bemerkte, die sichtlich aufgelöst neben ihrem Auto stand. Sofort hielt er an, um nach dem Rechten zu sehen.

Die Mutter schilderte ihm, dass sie nur kurz telefonieren wollte und sich ihr Auto im laufenden Zustand plötzlich verriegelt hatte - während ihr dreijähriger Sohn noch im Fahrzeug saß. Der kleine Junge geriet zunehmend in Panik. Eine Freundin der Mutter, die in der Nähe wohnte, kam rasch zur Hilfe und beruhigte den Jungen von außen. Damit das auch funktioniert, spielte sie ihm seine Lieblingssendung auf dem Handy vor.

Währenddessen begleitete "Robert" die aufgelöste Mutter zur Wohnung, um den Ersatzschlüssel zu holen. Zurück am Fahrzeug ließ sich das Auto jedoch zunächst nicht öffnen - vermutlich, weil der Originalschlüssel noch im Zündschloss steckte. Doch dank des handwerklichen Geschicks des erfahrenen Polizisten, der auch privat als Autoschrauber bekannt ist, konnte schließlich eine manuelle Notentriegelung genutzt werden.

Nur wenige Augenblicke später fiel der Dreijährige seiner Mutter sichtlich erleichtert wieder in die Arme. Zum Abschluss gab es noch eine kleine Blaulicht-Vorführung - Ein Highlight für den jungen Melleraner, der den Schreck schnell wieder vergessen hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell