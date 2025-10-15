POL-OS: Bissendorf: Rollerfahrer stürzt nach manipulierten Baustellenabsperrungen in Asphaltloch

Polizeiinspektion Osnabrück

Am Dienstagabend stürzte ein 15-jähriger Rollerfahrer auf der Osnabrücker Straße in Höhe der Uphausener Straße, nachdem er eine manipulierte Baustellenabsperrung durchfahren hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang Unbekannter die Absperrschranke der dortigen Baustelle zur Seite geschoben und das Verkehrszeichen "Verbot für Fahrzeuge aller Art" so verdreht, dass es für Verkehrsteilnehmende nicht mehr lesbar war. Der Jugendliche nahm an, die Strecke sei freigegeben und fuhr im Dunklen in den gesperrten Bereich. Dort geriet er in ein etwa 40 Zentimeter tiefes und rund zwei Meter langes, abgefrästes Fahrbahnstück und kam zu Fall. Der Jugendliche blieb unverletzt, an seinem Roller entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass eindringlich davor, Baustellenabsperrungen oder Verkehrszeichen zu verändern. Solche Eingriffe stellen eine Straftat dar und können schwerwiegende Folgen für andere Verkehrsteilnehmende haben. Die Polizei in Melle hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

