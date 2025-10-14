PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Sattelzug kippt auf der B68 um - Fahrtrichtung Norden gesperrt

Osnabrück (ots)

Am heutigen Dienstag, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich auf der B68 zwischen den Anschlussstellen Wallenhorst-Zentrum und Achmer ein Verkehrsunfall mit einem Sattelzug.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der mit vermutlich Farben und Lacken beladene Lkw aus bislang unbekannter Ursache ins Schlingern. In der Folge löste sich der Auflieger von der Zugmaschine, kippte auf die Seite und kollidierte dabei mit der Leitplanke.

Der Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt. Durch den Unfall wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden vollständig blockiert. Eine Ableitung erfolgt zur Zeit an der Anschlussstelle Wallenhorst-Zentrum.

Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern aktuell an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort zu folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

