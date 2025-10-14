Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Verkehrsunfall mit Tiertransporter - Schweine entweichen

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 17:00 Uhr im Ortskern von Fürstenau zu einem Verkehrsunfall, der großes öffentliches Aufsehen erregte. Ein Gliederzug, in dessen Anhänger sich 83 Schweine befanden, befuhr die Settruper Straße (L72) in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Settruper Straße / Parkstraße beabsichtigte der 55-jährige Fahrer, nach rechts in die Parkstraße (B214) einzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen überfuhr der Fahrer dabei mit einer Achse des Anhängers den Bordstein. Dadurch geriet der Anhänger ins Ungleichgewicht und kippte auf die Seite. Der Anhänger wurde dabei stark beschädigt, sodass zahlreiche Tiere entweichen konnten. Elf Schweine wurden so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort durch einen hinzugezogenen Tierarzt in Begleitung des Veterinärdienstes eingeschläfert werden mussten. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Parkstraße zeitweise gesperrt werden. Feuerwehr, Polizei und Veterinäramt und waren im Einsatz. Die Polizei Fürstenau hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell