Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schmierereien in der Weststadt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es in der Osnabrücker Weststadt zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Unbekannte Täter sprühten an mehr als zehn Gebäuden und weiteren Objekten diverse Schriftzüge und Symbole in dunkler Farbe. Betroffen waren unter anderem Fassaden im Bereich Blumenesch, Blumenhaller Weg, Prießnitzhof sowie die Bushaltestelle Kromschröderstraße, ein Trafohaus und eine mobile Toilette am Frankensteiner Weg. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei Osnabrück hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

