Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Westerberg: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (17 Uhr) und Freitagabend (23.15 Uhr) ist ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße ins Visier von Einbrechern geraten. Die Kriminellen verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchwühlten sämtliche Räume. Mit ihrem Diebesgut machten sie sich wenig später wieder aus dem Staub. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 0541/327-3203 oder -2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
