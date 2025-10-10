Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Körperverletzung am Kamp - Jugendlicher mit Schlagring angegriffen

Osnabrück (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (17.45 Uhr) kam es am Kamp zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 16-Jähriger leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Jugendliche gemeinsam mit einem Bekannten im Bereich eines Cafés an der Ecke zur Große Hamkenstraße auf, als er von einem bislang Unbekannten angesprochen wurde. Der Fremde zeigte zunächst Interesse an der Cap und den Schuhen des Jugendlichen und schlug einen Tausch vor. Im weiteren Verlauf nahm der Täter die Cap des 16-Jährigen eigenmächtig an sich. Als das Opfer versuchte, seine Sachen zurückzubekommen, entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung.

Im Verlauf des Streits zog der Unbekannte mutmaßlich einen Schlagring aus einer Tasche und schlug mehrfach in Richtung des Jugendlichen. Mindestens ein Schlag traf ihn im Gesichtsbereich. Passanten griffen ein und trennten die Beteiligten voneinander - der Täter floh schließlich in Richtung Neumarkt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können.

Täterbeschreibung:

- männlich, etwa jugendlich bis heranwachsend - schwarze Locken - schwarze Cap mit "Gucci"-Aufschrift - schwarze Weste mit weißem Schriftzug im unteren Rückenbereich - schwarze Hose - weiß-schwarze Schuhe - silberne Halskette

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 oder -3103 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell