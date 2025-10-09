Polizeiinspektion Osnabrück

Osnabrück

Trickdiebstahl in Heim für betreutes Wohnen

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr hat sich eine Person in einem Heim für betreutes Wohnen im Osnabrücker Stadtteil Schölerberg unbefugt Zugang verschafft und sich gegenüber einer 89-jährigen Bewohnerin als Mitarbeiter der Malteser ausgegeben. In einem unbeobachteten Moment nutzte der Unbekannte die Gelegenheit und entwendete das Mobiltelefon der Geschädigten. Später bemerkten sie den Diebstahl und informierte die Polizei. Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor Trickdiebstählen: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Mitarbeitende von Hilfsdiensten, Handwerksbetrieben oder Behörden können sich stets ausweisen. Im Zweifel sollte die Echtheit des Besuchs telefonisch überprüft werden - im Idealfall über die offizielle Telefonnummer der jeweiligen Einrichtung.

