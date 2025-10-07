Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Einbruch bei Baufirma - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich Unbekannte zwischen 01:00 und 06:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Halle einer Baufirma am Kornblumenweg unweit zum Distelweg. Die Täter entwendeten unter anderem Baumaschinen, Werkzeug und weitere Bauteile und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Für den Transport ihrer Beute nutzten sie vermutlich ein Fahrzeug.

Die Polizei Dissen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 05421/931280 zu melden.

