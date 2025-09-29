Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Rinder verstorben (Datum aktualisiert)

Northeim (ots)

Moringen OT Oldenrode, Lehmstraße, Dienstag, 23.09.2025, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 24.09.2025, 15.00 Uhr sowie Freitag, 26.09.2025, 08.00 - 15.30 Uhr

OLDENRODE (Wol)

Auf einer Weide in der Lehmstraße (Nahe Flugplatz Nienhagen) in Oldenrode verstarben in der letzten Woche zwei Rinder, welche vorher keine Beschwerden hatten. Das erste Rind verstarb im Zeitraum von Dienstag ca. 20.00 Uhr bis Mittwoch ca. 15.00 Uhr. Eine hinzugezogene Tierärztin konnte eine Beinverletzung feststellen. Am Freitag im Zeitraum von ca. 08.00 - 15.00 Uhr verstarb ein zweites Rind. Die erneut hinzugezogene Tierärztin konnte hier Hinweise auf eine innere Verletzung sowie ein akutes Herzversagen feststellen.

Eine Vergiftung konnte bei beiden Tieren ausgeschlossen werden.

Auf der Weide konnten zudem Rutschspuren und ein umgelaufener Zaun festgestellt werden. Es besteht der Verdacht, dass die Tiere jeweils aufgescheucht wurden und sich dadurch die Verletzungen zuzogen.

Durch die verstorbenen Rinder entstand ein geldwerter Schaden von ca. 5.400 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell