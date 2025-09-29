PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Rinder verstorben (Datum aktualisiert)

Northeim (ots)

Moringen OT Oldenrode, Lehmstraße, Dienstag, 23.09.2025, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 24.09.2025, 15.00 Uhr sowie Freitag, 26.09.2025, 08.00 - 15.30 Uhr

OLDENRODE (Wol)

Auf einer Weide in der Lehmstraße (Nahe Flugplatz Nienhagen) in Oldenrode verstarben in der letzten Woche zwei Rinder, welche vorher keine Beschwerden hatten. Das erste Rind verstarb im Zeitraum von Dienstag ca. 20.00 Uhr bis Mittwoch ca. 15.00 Uhr. Eine hinzugezogene Tierärztin konnte eine Beinverletzung feststellen. Am Freitag im Zeitraum von ca. 08.00 - 15.00 Uhr verstarb ein zweites Rind. Die erneut hinzugezogene Tierärztin konnte hier Hinweise auf eine innere Verletzung sowie ein akutes Herzversagen feststellen.

Eine Vergiftung konnte bei beiden Tieren ausgeschlossen werden.

Auf der Weide konnten zudem Rutschspuren und ein umgelaufener Zaun festgestellt werden. Es besteht der Verdacht, dass die Tiere jeweils aufgescheucht wurden und sich dadurch die Verletzungen zuzogen.

Durch die verstorbenen Rinder entstand ein geldwerter Schaden von ca. 5.400 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 11:50

    POL-NOM: Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Allershausen, Ostlandstraße, (Nähe Kulturbahnhof), zwischen Donnerstag, dem 25.09.2025, 09:00 Uhr und Sonntag, dem 28.09.2025, 12:16 Uhr. Bislang unbekannte Täter drangen, durch Aufhebeln eines Fensters, in ein Einfamilienhaus eines 87- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil ein und durchwühlten mehrere Räume. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:24

    POL-NOM: Unter Alkohol- und Medikamentenmix gefahren

    Northeim (ots) - Northeim, Westumgehung, Sonntag, 28.09.2025, 21.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Sonntag gegen 21.40 Uhr meldete ein Zeuge, dass vor ihm ein Auto in Schlangenlinien die Straße Sollingtor in Richtung Westumgehung fahren würde. Durch eine Streife der Polizei Northeim konnte das Auto auf der Westumgehung in Richtung Gallneukircher Kreisel festgestellt werden. Auf das Sondersignal "Stopp Polizei", Hupen oder ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 10:14

    POL-NOM: Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 26.09.2025, 14:00 Uhr - 27.09.2025, 11:45 Uhr Im Tatzeitraum von Freitagmittag, den 26.09.2025, bis zum Samstagmittag, den 27.09.2025, schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Firmenfahrzeuges ein, welches auf dem Gelände einer Heizungsbaufirma in der Schwammelwitzer Straße frei zugänglich stand. Anschließend wurden aus dem Innenraum diverse Werkzeuge entwendet. Insgesamt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren