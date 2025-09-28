Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 26.09.2025, 14:00 Uhr - 27.09.2025, 11:45 Uhr

Im Tatzeitraum von Freitagmittag, den 26.09.2025, bis zum Samstagmittag, den 27.09.2025, schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Firmenfahrzeuges ein, welches auf dem Gelände einer Heizungsbaufirma in der Schwammelwitzer Straße frei zugänglich stand. Anschließend wurden aus dem Innenraum diverse Werkzeuge entwendet. Insgesamt ist dem Firmeninhaber dabei ein Schaden von ca. 6.000,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die möglicherweise Angaben zu Tat und Täter machen können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

