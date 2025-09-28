Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Northeim (ots)

Northeim, Hillerser Straße, Samstag, 27.09.2025, 10:15 Uhr bis 10:45 Uhr

NORTHEIM (fm) - Diebstahl einer Geldbörse aus einem Einkaufswagen

Am Samstag zeigte eine 76-jährige Frau aus Northeim bei der Polizei Northeim einen Diebstahl an. Sie war zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Hillerser Straße in Northeim einkaufen. Während des Einkaufs hatte sie ihre Geldbörse in ihrer Handtasche im Einkaufswagen verstaut. Im Kassenbereich stellte sie das Fehlen der Geldbörse fest. In dieser befanden sich Dokumente und 150 Euro Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551 - 91480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell