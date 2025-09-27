Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Coffee with a Cop aus Einbeck im Regionalfernsehen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 27.09.2025; 10:00-13:45 Uhr

Am Samstag, den 27.09.2025, versammelten sich wieder viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt Einbeck und Touristen auf dem Marktplatz, um mit ihrer Polizei vor Ort Gespräche zu führen und sich auszutauschen. Trotz oder gerade wegen der Begleitung der Polizei durch ein Fernsehteam des NDR, fanden sich nach und nach im Zeitraum von 10:20 Uhr bis 13:45 Uhr ca. 130 Personen am Polizeistand ein, um am niedrigschwelligen Dialogverfahren mit der Polizei teilzunehmen. Alles was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, wurde bei einer Tasse Kaffee und Wohlfühlatmosphäre vorgetragen oder um Rat gefragt. Der erste Bürger wartete bereits vor dem Eintreffen der Beamten vor Ort und konnten es gar nicht abwarten, seine Anfragen zu starten, bevor der Stand der Polizei überhaupt eingerichtet worden war. Andere Personen kamen eben mal nur auf einen Kaffee vorbei um zu "schnacken" und zeigten dabei reges Interesse an den stattfindenden Fernsehaufnahmen. Einzelne Teilnehmer wurden, mit ihrem Eiverständnis, vom Fernsehteam nach Ihrer Meinung zu dem Format der Polizei befragt und dabei gefilmt. Als Themenschwerpunkte kristallisierten sich dieses Mal, neben anderen Themen, Betrügereien am Telefon zum Nachteil älterer Menschen, sowie Taschendiebstähle in Discountern heraus. Wie bei den letzten Terminen, als der Schwerpunkt auf Verstöße durch Radfahrer und E-Scooter-Fahrer in der Fußgängerzone sowie Raser in verkehrsberuhigten Bereichen lag und die Polizei mit verstärkten, gebührenpflichtigen Kontrollen reagierte, wurde den Bürgern zugesichert, dass auch das Thema Diebstähle in nächster Zeit durch die Polizei verstärkt aufgegriffen wird. Ein Konzept hierzu ist bereits in Arbeit Im Rahmen von aktuell geplanten Maßnahmen sowie einer im Oktober/November anberaumten Wochenaktion der Polizei Einbeck, wird versucht, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen und im Rahmen von Präventions- sowie verdeckten Maßnahmen, umzusetzen. Am Ende der Veranstaltung hinterließ das Format "Coffee with a Cop" sowohl bei den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern, als auch bei den vor Ort agierenden Polizeibeamten abermals einen mehr als positiven Eindruck. Noch am selben Abend sollte der Beitrag vom NDR im Regionalfernsehen bei "Hallo Niedersachsen" oder im Nachgang in der Mediathek zu sehen sein. Ein Ehepaar aus Hamburg war so begeistert über die Bürgernähe der Polizei und begrüßte auch die Begleitung eines Fernsehteams vom NDR sodass sie noch vor Ort Verwandte im Norden über das Format und die Ausstrahlung im Fernsehen in Kenntnis setzten. Im Oktober könnte es nach Mitteilung der Initiatoren des Formates, aufgrund der sehr großen Nachfrage und Beliebtheit, erneut noch einmal in diesem Jahr zum Dialog zwischen Polizei und Bürgerinnen und Bürgern auf dem Marktplatz kommen.

