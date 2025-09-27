Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

Northeim, Leinestraße, Freitag, 26.09.2025, 15:35 Uhr

Am Freitag befuhr ein 22-Jähriger aus Harsum mit einem Radlader der Marke JCB die Leinestraße aus Richtung Bundesstraße 3 kommend in Fahrtrichtung Eboldshausen. Dabei übersah er einen Suzuki Vitara eines 56-Jährigen aus Moringen, der verkehrsbedingt halten musste. Der Radlader fuhr auf das Heck des Suzuki Vitara auf und beschädigte den Pkw. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Radladerfahrer zu Fuß vom Unfallort. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 22-Jährige aus Harsum in der Nähe der Unfallörtlichkeit durch die Polizei Northeim angetroffen werden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Radladerfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Durch den Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt.

Der Sachschaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

