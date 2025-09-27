Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Nörten-Hardenberg, Parkplatz im Bereich Göttinger Straße, Donnerstag, 25.09.2025, 08:45 Uhr bis 08:55 Uhr

NORTHEIM (fm) - Verkehrsunfallflucht

Am 25.09.2025 kam es im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 08:55 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis im Bereich der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den dort ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw (Mercedes Benz E 200) einer 55-jährigen Halterin aus Northeim. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Rufnummer 05551 91480 zu melden.

