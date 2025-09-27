Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und weggefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 26.09.2025; 10:00 Uhr

Am Freitag, den 26.09.2025, gegen 10:00 Uhr, parkte eine 72jährige Einbeckerin ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Warenhauses in der Straße Altendorfer Tor. Als sie vom Einkauf zu ihrem Mercedes zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein anderer, bislang unbekannter Parker, vermutlich beim Rangieren in oder aus der Parklücke neben ihrem Pkw, diesen beschädigt hatte. Hierbei ist am Pkw der Dame ein Schaden von ca. 1.000,- Euro entstanden. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Er hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und bittet Kunden des Marktes, die möglicherweise Angaben zu dem Unfall, bzw. dem Verursacher machen können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

