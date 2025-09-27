PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße, Samstag, 27.09.2025, 04:04 Uhr

NORTHEIM (fm) - Fahrt unter Drogeneinfluss

Im Rahmen ihrer Streifenfahrt beschlossen die Polizeibeamten der Polizei Northeim, eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem vor ihnen fahrenden Pkw (BMW, 1er-Modell) durchzuführen. In dem Fahrzeug befand sich ein 22-jähriger Mann aus Northeim. Aufgrund von Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer und dem Ergebnis eines freiwilligen Drogenvortests erhärtete sich der Verdacht, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von THC stand.

Nach der Blutentnahme wurde der 22-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, ihm wurde zunächst für 24 Stunden die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 08:55

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Northeim (ots) - Northeim, Leinestraße, Freitag, 26.09.2025, 15:35 Uhr NORTHEIM (fm) - Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag befuhr ein 22-Jähriger aus Harsum mit einem Radlader der Marke JCB die Leinestraße aus Richtung Bundesstraße 3 kommend in Fahrtrichtung Eboldshausen. Dabei übersah er einen Suzuki Vitara eines 56-Jährigen aus Moringen, der verkehrsbedingt halten musste. Der Radlader ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 08:05

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Parkplatz im Bereich Göttinger Straße, Donnerstag, 25.09.2025, 08:45 Uhr bis 08:55 Uhr NORTHEIM (fm) - Verkehrsunfallflucht Am 25.09.2025 kam es im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 08:55 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis im Bereich der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 07:57

    POL-NOM: Unfall verursacht und weggefahren

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 26.09.2025; 10:00 Uhr Am Freitag, den 26.09.2025, gegen 10:00 Uhr, parkte eine 72jährige Einbeckerin ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Warenhauses in der Straße Altendorfer Tor. Als sie vom Einkauf zu ihrem Mercedes zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein anderer, bislang unbekannter Parker, vermutlich beim Rangieren in oder aus der Parklücke neben ihrem Pkw, diesen beschädigt hatte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren