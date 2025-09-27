POL-NOM: Fahrt unter Drogeneinfluss
Northeim (ots)
Northeim, Göttinger Straße, Samstag, 27.09.2025, 04:04 Uhr
NORTHEIM (fm) - Fahrt unter Drogeneinfluss
Im Rahmen ihrer Streifenfahrt beschlossen die Polizeibeamten der Polizei Northeim, eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem vor ihnen fahrenden Pkw (BMW, 1er-Modell) durchzuführen. In dem Fahrzeug befand sich ein 22-jähriger Mann aus Northeim. Aufgrund von Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer und dem Ergebnis eines freiwilligen Drogenvortests erhärtete sich der Verdacht, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von THC stand.
Nach der Blutentnahme wurde der 22-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, ihm wurde zunächst für 24 Stunden die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell